Memmingerberg

vor 32 Min.

Ulrich Tesmer wäre 1984 fast mit dem Starfighter abgestürzt

Plus Ulrich Tesmer stieg vor 40 Jahren aus dem Starfighter wenige Meter über dem Boden vom Fliegerhorst Memmingerberg aus. Diese Erinnerungen beschäftigen ihn.

Von Maike Scholz

Jedes Jahr am 24. Januar feiert er sozusagen seinen "zweiten Geburtstag": Ulrich Tesmer. Der gebürtige Lüdenscheider stieg am 24. Januar 1984 über dem ehemaligen Fliegerhorst Memmingerberg aus einem Starfighter aus - kurz über dem Boden. Wie es dazu kam, welche Gedanken dem damaligen Hauptmann durch den Kopf schossen, erzählt Ulrich Tesmer 40 Jahre später unserer Redaktion.

Ulrich Tesmer ist im Jahr 1977 bei der Bundeswehr als Offiziersanwärter eingetreten, absolvierte die fliegerische Ausbildung in Fürstenfeldbruck sowie in den USA. Von dort aus ging es 1981 nach Memmingerberg. An den 24. Januar 1984 wird sich der heute 66-jährige Vater zweier Söhne, der in Siegsdorf (Oberbayern) lebt, jedes Jahr aufs Neue erinnern. Was geschah?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

