Frau Cadus, wie oft hören Sie als Psychologin bei der Familienberatung der KJF in Ihrem Berufsalltag die Begriffe „Mental Load“ und „Care-Arbeit“?

CARMEN CADUS: Die Begriffe höre ich genau so in der täglichen Arbeit nicht – aber das, was die Begriffe bezeichnen, kommt als Thema natürlich vor.

Leonie Küthmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haushalt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis