Auto landet im Acker: 4000 Euro Schaden

Der Autofahrer verlor offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon.

Ein 31-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend zwischen Mindelau und Apfeltrach aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren. Laut Polizei geriet der Wagen zunächst nach rechts aufs Bankett. Anschließend schleuderte er über die Gegenfahrspur und kam nach links von der Fahrbahn ab. Nach etwa 20 Metern kam er in einem Feld zum Stillstand. Alle drei Insassen blieben unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro, so die Polizei. (mz)