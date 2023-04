Mindelau

vor 17 Min.

Der Pfarrhof in Mindelau ist zum Schmuckstück geworden

Plus Fenster und Treppen waren kaputt, Fassade und Dach in schlechtem Zustand: Über 60 Jahre war der Pfarrhof von Mindelau leer gestanden. Niemand hätte sich gewundert, wenn ein Abbruchkommando angerückt wäre.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Gottlob kam alles ganz anders. Ein Abriss kam für das denkmalgeschützte Haus nicht in Frage. Das hätte das Landesamt für Denkmalpflege gar nicht zugelassen. Der alte Pfarrhof aus dem Jahr 1761, der sich im Dornröschenschlaf befand, musste allerdings ordentlich wachgeküsst werden. Vor 14 Jahren war der Architekt Matthias Paul auf das leer stehende Gebäude mit Anbau in Mindelau direkt neben der Kirche aufmerksam geworden. Ihn hat der schlechte Zustand des Gebäudes nicht abgeschreckt. Im Gegenteil. Für ihn war schnell klar: Daraus lässt sich etwas Schönes machen.

Im Inneren des Pfarrhofs sah es vor vier Jahren noch arg nach Baustelle aus. Foto: Johann Stoll

Paul hat in München am der Technischen Universität Architektur studiert, nachdem er zunächst im Raum Kaufbeuren bei der Firma Schnitzer eine Lehre als Stuckateur absolviert hat. Im Altarraum der Klosterkirche Irsee sind Arbeiten von ihm zu sehen. Der 67-Jährige hat ein besonderes Faible für alte Häuser, die er wieder in Schuss bringt. Bevor er mit seiner Frau nach Mindelau zog, wo sie das ruhige Landleben im Schatten der Kirche genießen, lebte er in einem restaurierten Pfarrhof in Großkitzighofen. Paul ist Architekt mit besonderer Liebe zu altem Gemäuer. Im Schloss Autenried ist er aktuell gefragt, auf der Mindelburg und im Augsburger Kastenturm. An Ruhestand denkt er nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen