Die Krötenmänner und ihre dreckigen Fingernägel

Plus Kinder vom Bund Naturschutz retten zwischen Heimenegg und Mindelau Amphibien und haben dafür sogar Spezialagenten-Ausrüstung dabei.

Der Wecker ist auf 6.30 Uhr gestellt, aber wenn es ums Amphibien sammeln geht, brauchen die Kinder keine Wecker. Um 6 Uhr geht die Fragerei los, wann es endlich zu den Kröten geht. Doch ein Blick aus dem Fenster und der Schreck ist groß: „Schneeee! Da wandern doch keine Kröten, oder?“