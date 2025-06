Die Wehr in Mindelau hat allen Grund zu feiern

Auch die Freiwillige Feuerwehr Mindelau blickt dieses Jahr auf ihre 150-jährige Geschichte zurück. Mit einem Festabend wurde dieses Jubiläum gefeiert. Zu Beginn gab es einen Kirchenzug und anschließend eine Floriansmesse, bei der Pfarrer Daniel Rietzler den ehrenamtlichen Einsatz der Feuerwehr würdigte und für den unermüdlichen Dienst dankte. Beim Bürgerhaus wurde anschließend die neue Tragkraftspritze der Feuerwehr Mindelau gesegnet. In ihren Grußworten betonten Bürgermeister Stephan Winter, Kommandant Rainer Lutz und Vorsitzender Alexander Ritter die enge Verbundenheit zwischen der Feuerwehr und der Gemeinde.

Aber nicht nur die Mindelauer Feuerwehr feiert heuer ein Jubiläum, auch der Schützenverein Frohsinn Mindelau wird 130 Jahre alt. Anlass genug, um mit beiden stolzen Jubilaren ein großes Festwochenende zu feiern. Start ist am Freitag, 27. Juni, bei einer Party mit der „Dirlewanger Blaosband“ und der „Hausband“. Am Samstag, 28. Juni, spielt „Mixtape“ bei einem Rockabend und am Sonntag, 29. Juni, klingt das Wochenende mit einem Festgottesdienst und anschließendem Mittagstisch aus. (mz)