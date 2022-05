Gas und Glas lassen in Mindelau auf sich warten

Plus Bürgerversammlung Warum der Leitungsbau in Mindelau ins Stocken geraten ist.

Bei der Bürgerversammlung der Stadt Mindelheim im Ortsteil Mindelau, zu dem auch Katzenhirn und die Einöde Jägersruh gehören, referierte Bürgermeister Stephan Winter über die Entwicklung der Stadt. Danach hatten die Besucherinnen und Besucher im Bürgerhaus Gelegenheit, Anregungen, Kritik, Wünsche und Sorgen zu äußern.