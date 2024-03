Mindelau

12:00 Uhr

Löschwasserteich und Landverbrauch beschäftigen die Mindelauer

Plus Bei der Bürgerversammlung im Ortsteil Mindelau zeigten sich die Besucher recht zufrieden. Für eine weitere Umgehung sollten nicht zu viele Äcker verschwinden.

Von Wilhelm Unfried

Fast nur zufriedene Bürger scheint es in den Mindelheimer Ortsteilen Mindelau und Heimenegg zu geben. In Heimenegg wohnen derzeit 109 Personen, in Mindelau 345. Die Fragen der Bürger hielten sich in Grenzen. Und Zweiter Bürgermeister Roland Ahne, der für den verhinderten Bürgermeister Stephan Winter die Fragestunde abhielt, erklärte in seinem Statement, warum dies so ist. „Wir haben ein hervorragendes Verhältnis zu unseren Ortsbeauftragten und versuchen deren Anliegen sofort zu erledigen“, betonte Ahne.

Gut gefüllt war das Bürgerhaus in Mindelau, als Roland Ahne zu Beginn Ortssprecher Christian Träger begrüßte. Ahne informierte über die wichtigsten Entscheidungen und Zahlen der Stadt. Er stellte fest, dass man im Stadtrat harmonisch zusammenarbeite, über 85 Prozent aller Beschlüsse seien einstimmig gefasst worden.

