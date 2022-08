Millimeterarbeit mit dem Schlepper in Mindelau

Der Bulldog-Club Mindelau hat nach der Zwangspause wieder sein beliebtes Geschicklichkeitsturnier organisiert.

Mit dem Bulldog samt Anhänger über Hindernisse fahren, dafür muss der Fahrer schon einiges können, zumal ihm auch die Zeit im Nacken sitzt. Nach einer coronabedingten Pause hat der Bulldog-Club Mindelau mit seinem Präsidenten Alfred Lutz jetzt wieder sein Bulldoggeschicklichkeitsturnier in Zusammenarbeit mit dem AMC Mindelheim organisiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Bulldoglenker nichts verlernt haben, gerade an der Spitze ging es eng her. Am Ende setzte sich Thomas Klaus in einer Zeit von 3:11 Minuten durch, und dies natürlich bei null Fehlern. Johann Moser kam in einer Zeit von 3:18 Minuten auf den zweiten Platz, gefolgt vom Club-Präsidenten Alfred Lutz (3:40).

Die bayerische Bulldog-Meisterschaft fällt heuer aus

Die Corona-Pause hat auch beim traditionellen Wettbewerb seine Spuren hinterlassen. Gab’s in den letzten Jahren immer noch fünf bis acht regionale Entscheide, so blieben die Mindelauer heuer allein. Somit entfiel auch die bayerische Meisterschaft. Doch auch das Höfesterben mache sich bemerkbar, so Lutz. Er zeigte dies anhand zweier Dörfer: Gab es vor rund 50 Jahren in Mindelau noch um die 40 Bauernhöfe, so seien es heute noch vier. In Amberg werde seines Wissens der letzte Bauer im Herbst aufhören. Nachwuchsmangel gibt es bei den Bulldogfreunden in Mindelau aber nicht. Der Verein zählt rund 130 Mitglieder. Und im Laufe der jüngsten Veranstaltung seien nochmals fast 20 vor allem junge Leute dazu gekommen, so Lutz nicht ohne Stolz.

Beim Wettbewerb überwachten 13 Schiedsrichter die Fahrten, andere kümmerten sich um die Verpflegung der Besucher.

Die Regeln sind auch immer die gleichen. Zunächst galt es, Fragen rund um den Verkehr zu beantworten. Eine Frage war: „Wie groß darf das Maß bei landwirtschaftlichen Zugmaschinen höchstens sein?“

Auch kleine Fehler bringen den Bulldogfahrern Minuspunkte

In der Praxis galt es, eine Kurvenstrecke zu durchfahren, ohne dass dabei ein Kegel berührt wurde. Die nächste Schikane kostete bei den meisten Teilnehmern erheblich Zeit: Mit Schlepper und Anhänger musste man rückwärts in eine angedachte Garage (Gatter) fahren, ohne seitlich anzustoßen. Eine Berührung des Gatters brachte 50 Minuspunkte, das Umwerfen 100. Dabei hatte man im Endeffekt nur zwei Versuche.

Auf den Punkt zu kommen, hieß es dann beim Rundbalken: Beide Räder des Anhängers mussten auf dem Rundbalken zum Stehen kommen. Der Slalom am Ende machte einigen einen Strich durch die Rechnung, auf dem Anhänger befand sich nämlich eine Milchkanne, die nicht umfallen durfte.

Die Siegerehrung fand am Abend dann im Mindelauer Bürgerhaus statt. Lutz bedankte sich bei allen Teilnehmern, dem ADAC und vor allem Vereinsmitglied Erich Gleich, für die Überlassung des Übungsgeländes seiner Fahrschule.