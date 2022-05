Mord in Mindelau: Die Erinnerung lebt weiter

Wie Bürger in Mindelau mit einem Marterl der 1909 ermordeten Celida Menotti gedenken.

Das Unterallgäu gilt laut polizeilicher Kriminalitätsstatistik gemeinhin als sicherer Landkreis. Nur selten machen hier Schwerverbrechen Schlagzeilen. Doch freilich ist auch unsere Heimat nicht gänzlich gefeit vor tragischen Unglücksfällen. Ein solcher ereignete sich vor über einhundert Jahren im beschaulichen Mindelau.

Die erst vierjährige Celida Menotti wollte sich mit einem Fünf-Pfennig-Stück Süßigkeiten kaufen, als sie auf dem Weg in den Ort ihrem Peiniger begegnete. Es war der 32-jährige Alois Schweyer, ein Tagelöhner aus Mindelheim, der sich an der Tochter eines italienischen Ziegeleiarbeiters verging und sie anschließend bestialisch tötete. Der Onkel des Mädchens fand die schrecklich zugerichtete, splitternackte Leiche schließlich im Wald der Familie Moser.

Schon bald nach dem Mord an der Vierjährigen errichteten Frauen aus Mindelau ein Marterl am Fundort der Leiche

Das Verbrechen im April 1909 sorgte für Bestürzung in der Region. Der Mörder war von der Gendarmerie bald gefasst. „Er empfindet über seine Tat nicht die mindeste Reue, sondern äußert, er gehe gern ins Zuchthaus, weil er es dort schöner bekommt und er sich nicht mehr so sehr plagen müsse“, war den Mindelheimer Neuesten Nachrichten zu entnehmen. Sein Weg führte in die „Kreisirrenanstalt Kaufbeuren“.

Zum Gedenken an den Mädchenmord errichteten einige Frauen aus Mindelau bald nach der Tat ein Marterl am Fundort des jungen Opfers. Da das Denkmal jedoch aus Sandstein gefertigt war, nagte der Zahn der Zeit bald am Material und sorgte für einen zunehmend maroden Zustand. Wie die Schrift auf dem Stein, drohte damit auch die Erinnerung an das Geschehnis zu verblassen – ein Umstand, den zu ändern sich einige beherzte Bürger vorgenommen hatten.

Pünktlich zum Jahrestag des Mordes wurde der restaurierte Gedenkstein in Mindelau geweiht

Vor vier Jahren schon nahm sich Hans Lutz aus Mindelau dem völlig verwitterten Gedenkstein an. Aus gesundheitlichen Gründen verzögerte sich die geplante Restaurierung. Auf Vermittlung durch Kreisheimatpfleger Markus Fischer und durch Zutun von Eugen Fenster vom Wörishofer Verschönerungsverein sowie von Waldbesitzer Johann Moser landete das Marterl schließlich bei Restaurator Ernst Striebel aus Kirchheim. Mit viel Know-how und durch Einsatz modernster Technik brachte der den Stein wieder auf Vordermann. „Die Schrift konnten wir zum Glück dank UV-Licht sowie der guten Erinnerung von Herrn Moser wieder rekonstruieren“, erzählt Striebel. Zum Schutz vor Nässe steht das Marterl nun auf einem Marmorblock.

Pünktlich zum Jahrestag der grausamen Tat wurde der restaurierte Gedenkstein nun eingeweiht. Pater Roy Madamana sprach den Segen. „Uns war es wichtig, dass die Erinnerung an das ermordete Mädchen lebendig bleibt“, betont der 78-jährige Johann Moser, der das Mahnmal zusätzlich um ein massives Grabkreuz ergänzt hatte.

Die Erneuerung des Marterls in Mindelau soll ein Bewusstsein für die Vergangenheit schaffen

Eugen Fenster beteiligte sich auf Bitten seiner inzwischen verstorbenen Mutter an dem Projekt. „Sie war gebürtig in Mindelau und einst Dienstbotin im benachbarten Jägersruh“, erzählt er. „Damals war der Kriminalfall in der Heimatkunde noch sehr präsent – das hat sie nie vergessen.“ Auch Markus Fischer hofft, dass die Erneuerung des Marterl ein Bewusstsein für die Vergangenheit schafft: „Es ist schön, dass Celida Menotti in all der Zeit nicht vergessen ist.“

Die ganze Geschichte zum Kindermord lesen Sie im Buch „Räuber, Schurken und Halunken – Kriminalfälle zwischen Lech und Iller“ von Maximilian Czysz, das in den Geschäftsstellen der MZ erhältlich ist.