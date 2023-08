Mindelau

vor 32 Min.

Schlepperfahrer zeigen beim Turnier in Mindelau große Präzision

Plus Im Hindernisparcours in Mindelau wurde es für den großen Traktor manchmal ganz schön eng. Trotzdem gab es mehrere Null-Fehler-Runden.

Von Wilhelm Unfried Artikel anhören Shape

Früher, das war die Zeit vor Corona, da hatten die Schlepperturniere des ADAC noch Hochkonjunktur. Da gab es nach lokalen Turnieren Fortsetzungen auf südbayerischer Ebene und eine bayerische Meisterschaft. Von den vielen Veranstaltungen ist gerade noch eine übrig geblieben: Der Bulldog-Club Mindelau ermittelte wieder in Zusammenarbeit mit dem AMC-Mindelheim den Meister auf vier Rädern. Und da es keine weiteren Schlepperturniere in Bayern mehr gibt, ist der Sieger von Mindelau quasi auch bayerischer Champion. Mit null Fehlern und einer Zeit von 3,39 Minuten setzte sich der Präsident des Clubs, Alfred Lutz, zugleich auch praktizierender Landwirt, an die Spitze des Feldes. Immerhin schafften es mit Johannes Moser und Hans Moser drei Fahrer, den Parcours fehlerfrei zu durchfahren, es musste also die Zeit entscheiden.

Für den Bulldog-Club Mindelau ist die große Veranstaltung schon Routine, Vorsitzender Alfred Lutz ist stolz auf seine Mannschaft: Zehn Schiedsrichter und rund 20 Helfer waren auf dem Gelände der Fahrschule Gleich bei Altensteig im Einsatz. Es wurde in verschiedenen Klassen gefahren, so ging es um einen Damen- und Juniorenpokal sowie um den Sieger in der allgemeinen Klasse. Gefahren wurde auf einem Deutz-Traktor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen