Schwerer Unfall auf der B16: Auto und Motorrad stoßen zusammen

Auf der B16 bei Mindelau stoßen zwei Fahrzeuge zusammen. Ein Mann wird dabei schwer verletzt.

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagnachmittag auf der B16 bei Mindelau. Am Abzweig in Richtung Mindelau kam es zu einer Kollision zwischen einem VW Polo und einem Motorrad. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer verletzt und wurde zur weiteren Abklärung mit dem Notarzt in das Klinikum Mindelheim gebracht. Die Feuerwehr Mindelheim regelte den Verkehr auf der B16 und führte den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.