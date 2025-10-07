So geht es mit der Mindelburg jetzt weiter

Ginge es nach dem Mindelheimer Stadtrat, könnte die Mindelburg in einigen Jahren die Mindelheimer Museumslandschaft bereichern. Aber lässt sich diese Vorstellung tatsächlich verwirklichen? Wie könnte so ein Museum aussehen? Und wie könnte es mit den bereits vorhandenen sechs Museen verknüpft werden und auch Besucher in die Innenstadt führen? Antworten auf diese und etliche weitere Fragen soll eine Machbarkeitsstudie liefern, die noch diesen Monat ausgeschrieben werden soll. Im Stadtrat ging Museumsleiterin Friederike Haber auf deren Ziele ein und darauf, wie die weitere Planung aussehen könnte.
Mindelheim
