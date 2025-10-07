Icon Menü
Mindelburg: Eine Machbarkeitsstudie soll zeigen, ob sie zum Museum taugt

Mindelheim

So geht es mit der Mindelburg jetzt weiter

Noch diesen Monat soll die Machbarkeitsstudie für die Mindelburg ausgeschrieben werden – und damit die künftige Nutzung allmählich Fahrt aufnehmen.
Von Sandra Baumberger
    • |
    • |
    • |
    Ist ein Museum in der Mindelburg möglich und sinnvoll? Diese Frage soll eine Machbarkeitsstudie beantworten.
    Ist ein Museum in der Mindelburg möglich und sinnvoll? Diese Frage soll eine Machbarkeitsstudie beantworten. Foto: MIS

    Ginge es nach dem Mindelheimer Stadtrat, könnte die Mindelburg in einigen Jahren die Mindelheimer Museumslandschaft bereichern. Aber lässt sich diese Vorstellung tatsächlich verwirklichen? Wie könnte so ein Museum aussehen? Und wie könnte es mit den bereits vorhandenen sechs Museen verknüpft werden und auch Besucher in die Innenstadt führen? Antworten auf diese und etliche weitere Fragen soll eine Machbarkeitsstudie liefern, die noch diesen Monat ausgeschrieben werden soll. Im Stadtrat ging Museumsleiterin Friederike Haber auf deren Ziele ein und darauf, wie die weitere Planung aussehen könnte.

