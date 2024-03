13-Jährige bei Radunfall verletzt

Ein Autofahrer hat das Mädchen übersehen, als es in Mindelheim eine Straße überqueren wollte.

Auf der Krumbacher Straße in Mindelheim kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 52-jährigen Autofahrer und einer 13-jährigen Radfahrerin. Der Autofahrer wollte aus der Straße "Am Alten Krankenhaus" nach links auf die Krumbacher Straße abbiegen. Er hielt zunächst an, ließ den Querverkehr gewähren, ehe er losfuhr. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer Schülerin mit ihrem Fahrrad die vom Lautenwirtsgässchen an der ausgeschalteten Fußgängerampel die Krumbacher Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Mädchen hatte Schmerzen am Unterschenkel und wurde zur Abklärung ins Krankenhaus Mindelheim gebracht. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 500 Euro. (mz)