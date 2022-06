1522: Der Landsknechtsvater wird begeistert begrüßt

Auf der Mindelheimer Schwabenwiese wurde die „Heimkehr von Bicocca“ gespielt, die dem ganzen Fest seinen Namen gibt.

Sieg auf der ganzen Linie. Georg von Frundsberg hat gerade die Schlacht bei Bicocca gewonnen. Sein Locotenent Franz von Castelalt und Graf Helfenstein eilen dem Feldherrn voraus, um in Mindelheim die frohe Kunde zu überbringen und die Rückkehr des Vaters der Landsknechte zu melden.

Die Begrüßung des Obristen im Feldlager auf der Schwabenwiese war Hintergrund eines mittelalterlichen Spektaculums, das von viel „gemeinem Volk“ mit großer Begeisterung und mit Jubelrufen verfolgt wurde.

Landsknechte und Frundsbergschützen säumten den Weg Georg von Frundsbergs bei seiner Heimkehr von Bicocca

Viele hundert Mindelheimer jeden Alters waren für das mittelalterliche Schauspiel in historische Gewänder geschlüpft, um in das Jahr 1522 einzutauchen und auf einer kleinen Zeitreise ein Stück Mindelheimer Stadtgeschichte zu erleben.

Mit viel Jubel begrüßt und von seinen Trabanten begleitet kam Georg von Frundsberg hoch zu Ross im Feldlager unterhalb der Mindelburg an. Landsknechte der Fähnlein Ems, Schertlin, Helfenstein, Rechberg, Lanzi Lodron, der Herzogsstadt Burghausen wie auch die Frundsbergschützen säumten seinen Weg. Die Freude über die gewonnene Schlacht stand Ritter Jörg ins Gesicht geschrieben.

Sehnsüchtig erwartet wurde Frundsberg auch von seiner Gattin Anna von Lodron und Tochter Siguna, die mit einigen Landsknechten während des Feldzuges auf der Mindelburg die Stellung hielten. Für ihre Geduld wurden sie mit einem dicken Kuss belohnt.

Beim Schauspiel "1522 - die Heimkehr von Bicocca" war vom finsteren Mittelalter keine Spur

Zur Begrüßung des Obristen war auch sein Nachbar Simprecht von Benzenau auf Kemnat angetreten. Ritter Jörg bedankte sich für den überaus freundlichen Empfang und lud die Hauptleute der Fähnlein am Abend zu einem Umtrunk auf die Mindelburg ein.

Vom sprichwörtlichen, finsteren Mittelalter war bei diesem historischen Schauspiel, das dem historischen Fest seinen Namen gab, keine Spur. Alle freuten sich, Georg von Frundsberg nach gewonnener Schlacht gesund wiederzusehen und brachten dies mit Trommelwirbel, Fanfarenklängen, Fahnenschwingen, Musik, Tanz und Gesang auch zum Ausdruck.

Mitwirkende und Zaungäste kamen bei dem historischen Fest gewaltig ins Schwitzen

Mit von der Partie waren die Windlichter, die Mindelheimer Fanfarengruppe, die Gruppe Saltarello, die Sängervereinigung, der Spielmannszug und die Fahnenschwinger.

Die Reise in die Vergangenheit geriet so zu einem Fest für Auge und Ohr. Aber ob im edlen Hermelinmantel oder rauen Leinengewand, bei sommerlichen Temperaturen kamen Mitwirkende und Zaungäste so richtig ins Schwitzen.