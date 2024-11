164.000 Euro Förderung für Breitbandausbau in Mindelheim

Gute Nachrichten für die Stadt Mindelheim, was schnelleres Internet betrifft: Wie der Allgäuer Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke (CSU) mitteilt, erhält die Unterallgäuer Kreisstadt für den weiteren Gigabitausbau der Telekommunikationsnetze eine Fördersumme von 164.000 Euro vom Bund.

Mindelheim investiert in den Ausbau der Breitbandversorgung für bislang unterversorgte Adressen insbesondere in den Stadtteilen. Von den veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von 328.000 Euro übernimmt der Bund die Hälfte. Der entsprechende Förderantrag der Stadt Mindelheim wurde geprüft und positiv beschieden, der Zuwendungsbescheid wurde kürzlich an die Stadt übermittelt, so Stracke. „Die Förderung ist ein wichtiger Schritt, um auch in ländlichen Regionen eine zukunftssichere digitale Infrastruktur zu schaffen“, erklärt Stracke dazu. Besonders für Unternehmen, Selbstständige und Berufspendler sei schnelles Internet von Bedeutung. (mz)