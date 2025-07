18.000 Euro Schaden nach Zusammenstoß

Zwei Autos sind am Freitagabend in der Nebelhornstraße zusammengestoßen. Laut Polizei wollte ein Autofahrer von einem Feldweg auf die Nebelhornstraße einfahren und übersah dabei den anderen Wagen, der Vorfahrt hatte. Es kam zur Kollision, wodurch beide Fahrzeuge so beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nebelhornstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis