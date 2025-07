19-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt

Auf der Bad Wörishofer Straße in Mindelheim musste ein Autofahrer am Dienstagabend bremsen, weil ein Fußgänger die Straße an einem gekennzeichneten Überweg queren wollte. Der 19-jährige Fahrer des nachfolgenden Autos erkannte dies zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Durch den Aufprall wurde der 19-Jährige leicht verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des vorderen Autos blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. (mz)

