19-Jähriger kommt von der Straße ab und prallt gegen die Leitplanke

Ein 19-Jähriger ist am Samstag auf dem Weg nach Mindelheim von der Straße abgekommen und in die Leitplanke gekracht.

Glück im Unglück hatte ein 19-Jähriger bei einem Unfall am Samstagnachmittag nahe Mindelheim: An seinem Auto entstand laut Polizei zwar ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich, der junge Mann blieb jedoch unverletzt. Er war auf der B16 in Richtung Mindelheim unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke prallte. Dadurch drehte sich das Auto um die eigene Achse. (mz)