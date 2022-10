19-Jähriger wirft Molotow-Cocktail

Plus Nach einer Geburtstagsparty hatte ein 19-Jähriger einen "idiotischen Gedanken". Weil er ihn in die Tat umsetzte und einen Brandsatz warf, landete er nun vor Gericht.

Er hat noch einmal Glück im Unglück gehabt, dass nichts Schlimmeres passiert ist, als er den Molotow-Cocktail geworfen hat, das macht Jugendrichter Dr. Markus Veit dem 19-jährigen Angeklagten aus dem Unterallgäu deutlich: Wäre ein Gebäude in Brand geraten oder wären gar Bewohner verletzt worden, dann wäre er nicht mit einer so milden Strafe davongekommen.