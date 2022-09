Mindelheim

2023 macht die Post in Mindelheim dicht

Plus Die Postbank in Mindelheim schließt ganz. Für den Brief- und Paketdienst wird ein Partner gesucht. Wie die Zentrale das begründet.

Schlechte Nachricht für alle Post-Kunden in Mindelheim: 2023 will die Postbank ihre Filiale dichtmachen. Betroffen davon ist auch die Deutsche Post mit ihrem Brief- und Paketservice. Der Standort neben dem Forum soll aufgegeben werden. Post- und Paketdienstleistungen soll ein Partnergeschäft übernehmen.

