Konzerte, Feste und mehr: Das sind 2025 die Höhepunkte in Mindelheim

Das Frundsbergfest steht zwar erst 2026 an, doch an schönen Veranstaltungen mangelt es Mindelheim dennoch nicht: Auch 2025 ist wieder einiges geboten. Viele Termine für Feste, Märkte, Konzerte und Co. stehen bereits jetzt schon fest. Hier eine Übersicht, damit Sie sich jetzt schon die Termine notieren können.

Der Fasching ist in diesem Jahr recht lang – und so müssen sich die Narren etwas gedulden bis zu ihrem Namenstag, der am Donnerstag, 27. Februar, gefeiert wird. Traditionell geht‘s schon am Vormittag des Gumpigen Donnerstags mit dem Rathaussturm des Durahaufa los. Am Nachmittag startet dann der Große Faschingsumzug der Mindelonia durch die Altstadt – im Anschluss wird auf dem Marienplatz und im Forum weitergefeiert. Wer sein Kostüm schon früher ausführen will: Am Samstag, 25. Januar, steigt in der Kulturfabrik von 18 bis 22 Uhr eine Faschingsparty zusammen mit dem Dominikus-Ringeisen-Werk. Am Montag, 27. Januar, steht dort zudem ein Konzert mit Distante aus Buenos Aires und Bajo Control aus Madrid an.

Icon Galerie 49 Bilder Das Mindelheimer Rathaus verwandelt sich in Disney-Land, die MZ in einen Zoo und am Nachmittag sehen zahlreiche Besucher einen bunten Faschingsumzug.

Ungeliebte Klamotten loswerden und neue Lieblingsstücke mit nach Hause nehmen kann man bei der Klamottentauschparty am Samstag, 1. März, in der Kulturfabrik. Die Demokratie steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung am Montag, 17. März, im Mindelheimer Forum: Die Katholische Erwachsenenbildung Unterallgäu und der ökumenische Arbeitskreis „Demokratie leben“ konnten den bekannten Philosophen Prof. Dr. Wilhelm Schmid aus Berlin für einen Vortrag in Mindelheim gewinnen. Ab 19.30 Uhr widmet er sich dem Thema „Wie wir die Demokratie stärken – die Suche nach Zusammenhalt“.

Viel Musik im März und April – und ein Abend mit Kabarettist Maxi Schafroth

Viel gute Musik auf die Ohren gibt es im März und April. In der Kulturfabrik findet am Samstag, 29. März, eine Schlagerparty statt. Am Sonntag, 30. März, sind die Jugendkapellen Mindelheims unter der Leitung von Robert Hartmann ab 16 Uhr im Forum zu hören. Das Konzert ist eine Zusammenarbeit zwischen der Städtischen Musikschule und der Stadtkapelle. Anfang April beginnen dann die Mindelheimer Jazztage. Das Festival „Jazz isch“ findet traditionell in Mindelheim und Sontheim statt. Es startet mit dem Tingvall Trio (3. April) und der Sängerin Noa (4. April), jeweils im Forum in Mindelheim. Weiter geht es in der Dampfsäg in Sontheim mit „Norlyz feat. Malika Alaoui“ (5. April), dem Jazz-Frühschoppen mit der Jazzkur-Bigband (6. April) und Mica Millar am Abend des 6. Aprils. Wer gern lacht, sollte den Auftritt von Kabarettist Maxi Schafroth am 5. April in Mindelheimer Forum nicht verpassen. Am 27. April kommt außerdem der russische Pianist Evgeny Konnov nach Mindelheim: Bei „Transzendente Erlebnisse“ sind Werke von Franz Liszt zu hören. Nach dem großen Frühjahrsmarkt in der Altstadt, der am 27. und 28. April stattfindet, endet der Monat am Mittwoch, 30. April, ab 21 Uhr mit einer Tanz-in-den-Mai-Party in der Kulturfabrik.

Billig Bücher kaufen für den guten Zweck beim MZ-Bücherflohmarkt

An Schnäppchenjäger, die gerne ein bisschen ausschlafen wollen, richtet sich der Spätaufsteher-Flohmarkt am Samstag, 10. Mai, in der Kulturfabrik. Gleich doppelt Schnäppchen ergattern – das kann man am Samstag, 17. Mai. Ab 9.30 Uhr findet am Forum die Fahrradversteigerung des Veloclubs Mindelheim statt. Im Rahmen des Mindelheimer Familientags gibt’s außerdem von 10 bis 15 Uhr beim MZ-Bücherflohmarkt Lesestoff zum Kilopreis von einem Euro, und das für den guten Zweck: Der Erlös geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, das unverschuldet in Not geratene Menschen aus der Region unterstützt.

Icon Galerie 46 Bilder Viel Musik, Tanz und Spezialitäten gab es bei der türkisch-alevitischen Nacht auf dem Mindelheimer Marienplatz.

Viele Feste in Mindelheim im Juni und Juli 2025

Im Juni und Juli wird traditionell viel gefeiert – wenn das Wetter denn mitspielt. Geplant sind das Mittsommernachtsfest des Durahaufa im Stadtgraben am 21. Juni, das Weinfest der Sängervereinigung auf der Mindelburg am 28. und 29. Juni sowie das Kathrinenfest der Feuerwehr über den Dächern der Stadt am 5. und 6. Juli. Die Türkisch-Alevitische Nacht mit Tanz und Livebands ist für den 12. Juli terminiert. Wer Kalorien, die er bei diversen Festen zu sich genommen hat, wieder abtrainieren möchte, für den bietet sich dazu Gelegenheit bei der dritten Radrundfahrt des Veloclubs, die am 6. Juli stattfindet.

Icon Galerie 32 Bilder Nach fünf Jahren konnte im Hof der Mindelburg wieder das Weinfest der Sängervereinigung Mindelheim stattfinden. Hier die schönsten Fotos.

Vor dem Mondlicht-Open-Air gibt es mit Adel Tawil ein weiteres Highlight

Musikalisch geht es im August weiter: Mit Sänger Adel Tawil tritt am 1. August ein deutschlandweit bekannter Star auf, der bei „Live am Burgberg“ auf der Schwabenwiese zusammen mit seiner Vorband Jamaram für Stimmung sorgen will. Tags darauf folgt das beliebte Mondlicht-Open-Air mit dem Orchester „Frisch gestrichen“ unter dem Sternenhimmel. An Mariä Himmelfahrt (15. August) feiert Westernach sein Waldfest mit der dazugehörigen Waldfestdisco am Tag zuvor (14. August). Am 30. August öffnet die Kulturfabrik auf der Insel ihre Pforten für das beliebte Inselfestival mit buntem Programm.

Icon Galerie 62 Bilder Rund 8000 Gäste genossen zum leckeren Picknick die Musik des Streichorchesters "Frisch gestrichen".

Altstadtnacht, Plärrer und Herbstmarkt locken nach Mindelheim

Am 19. September zieht es wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher nach Mindelheim: Bei der Altstadtnacht ist ein kostenloses Kulturprogramm geboten, hinzu kommen zahlreiche Aktionen des Einzelhandels und der Gastronomie. Die Kulturfabrik bietet außerdem wieder eine Altstadtnacht-Aftershow-Party. Auch der darauffolgende Plärrer und der Herbstmarkt sind beliebt.

Icon Galerie 82 Bilder Vom Wetter ließen sich die Gäste in Mindelheim nicht abhalten: Bei der Altstadtnacht gab es ja auch genügend Angebote in geschlossenen Räumen und so genossen zahlreiche Besucher die lange Nacht in Mindelheim.

Am 26. Oktober veranstaltet das Orchester „Frisch gestrichen“ sein Jahreskonzert in der Jesuitenkirche. Der Reinerlös geht an eine soziale Einrichtung im Unterallgäu. Grusel ist am 31. Oktober bei der Halloween-Party in der Kulturfabrik angesagt. Ein Deutscher Meister der Zauberkunst kommt am 15. November ins Mindelheimer Forum: Magier Mellow will die Stadt in seiner Liveshow verzaubern. Weihnachtsstimmung kommt schließlich am 29. und 30. November beim Weihnachtsmarkt in der Kulturfabrik auf.