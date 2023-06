Mindelheim

22-Jährige nach Unfall am Zeppelinweg auf der Anklagebank

Hier an der Kreuzung Zeppelinweg (rechts)/Landsberger Straße hat es im Juli 2022 einen Unfall gegeben: Eine Frau, die vom Zeppelinweg kam und nach rechts abbiegen wollte, übersah einen Jungen auf einem Fahrrad, der von rechts kommend die Straße überquerte.

Plus Immer wieder passieren teils schwere Unfälle an der Kreuzung Landsberger Straße. Eine Frau steht nach einem Unfall mit einem 13-jährigen Radfahrer in Mindelheim vor Gericht.

Von Melanie Lippl

Nach jedem Unfall, der an der Kreuzung zwischen Landsberger Straße und Zeppelinweg passiert, brandet in der Stadt Mindelheim die Diskussion auf: Soll man die Stelle, an der Radfahrende von beiden Seiten aus die Straße überqueren können, entschärfen? Für eine 22-Jährige kommt diese Frage zu spät.

Sie war im Juli vergangenen Jahres mit dem Auto vom Zeppelinweg gekommen und wollte nach rechts abbiegen, als sie einen 13-jährigen Radler übersah, der auf der Landsberger Straße von rechts kam. Die junge Frau hatte einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht erhalten, gegen den sie Einspruch eingelegt hatte – weshalb der Fall nun vor dem Amtsgericht Memmingen landete.

