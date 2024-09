25.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß

Als ein Autofahrer am Dienstag von einem der Parkplätze vor dem Museum in der Mindelheimer Hermelestraße rückwärts einfuhr, übersah er dabei einen in nördliche Richtung fahrenden Wagen und es kam zum Zusammenstoß. Beim Unfall wurde der Airbag des bevorrechtigten Autos ausgelöst. Beide Unfallbeteiligte blieben jedoch unverletzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf insgesamt etwa 25.000 Euro. (mz)

