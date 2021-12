Mindelheim

vor 36 Min.

27-jähriger Unterallgäuer nahm alles außer Heroin

Haschisch und Marihuana (Bild), Amphetamine bis zu Kokain: Ein Mindelheimer hat - mit Ausnahme von Heroin - so gut wie alle Drogen genommen (Symbolfoto).

Plus Um seine eigene Sucht zu finanzieren, handelte ein Mindelheimer mit Drogen. Als die Polizei seine Wohnung durchsuchte, machte sie eine Entdeckung, die ihn jetzt ins Gefängnis bringt.

Von Wilhelm Unfried

Es begann mit Alkohol und weichen Drogen und führte über härtere Stoffe und Rauschgifthandel schließlich vor das Landgericht Memmingen: Ein 27-Jähriger aus Mindelheim musste sich dort jetzt wegen bewaffneten Handels und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln verantworten. Wie tief er gesunken war, wurde dem jungen Mann anscheinend erst im Laufe der Verhandlung deutlich. Seine letzten Worte, bevor sich die erste Strafkammer unter Vorsitz von Richter Christian Liebhart zur Beratung zurückzog, waren: „Ich will so schnell wie möglich in eine Therapie.“

