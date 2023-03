30 Jahre Jazz isch – eine klangvolle Erfolgsgeschichte

Plus Mit der ukrainischen Band "Leleka" startet das Festival "Jazz isch" in seine 30. Spielzeit im Stadttheater in Mindelheim. Grund genug für einen Rückblick.

Leleka, allein der Name ist wie eine Melodie, eine zart-süße, frühlinghaft-leichte Melodie und selbst falls man überhaupt keine Ahnung hatte, was einen erwarten könnte, so hatte man doch direkt ein beschwingtes Gefühl, als die so jugendlich wirkende Band auf die Bühne kam – zum Auftakt des 30. Jazz-isch-Festivals. Nach der traditionellen Eröffnung mit der "Jazz-isch-Hymne" durch Markus Kolb und sein Bläserquintett holte Peter Schmid – dem Anlass angemessen – etwas weiter aus, und erinnerte an musikalische und historische Ereignisse, die im Gründungsjahr des Festivals lagen. Er dankte den vielen Unterstützern, auch im Publikum saßen zahlreiche treue Gäste, die seit 30 Jahren dabei sind. Bürgermeister Dr. Stephan Winter sprach ebenfalls Grußworte.

"Leleka" gewann den European-Jazz-Award und begeisterte auch im Mindelheimer Stadttheater

Dann aber kamen sie auf die Bühne, spontan aus Berlin angereist, da die Band Masaa aufgrund von Krankheit absagen musste, und doch passten sie so gut an den Beginn dieses Festivals, dass es etwas von Fügung hatte. Leleka ist ukrainisch und heißt Storch, der das ukrainische Symbol für Liebe und Glück ist. Namensgeberin ist die Sängerin der Band, Viktoria Leleka, gefunden hat sich die Band 2016 in Berlin, zwei Jahre später gewannen sie bereits den European Jazz Award Burghausen. Zu viert spielen sie ukrainische Volkslieder in solch fantasievollen, variantenreichen, einfühlsamen und kraftvollen Jazz-Klangfeldern, dass jedes Stück eine Überraschung ist, die mal unter die Haut geht, dann wieder so unbeschwert heiter wirkt, um nur melodiöse Augenblicke später das Publikum zum Innehalten zu bewegen.

Das Festival Jazz isch startete mit "Leleka" in die 30. Spielzeit. Foto: Tina Schlegel

Die ukrainische Sängerin Viktoria Leleka erzählt von den Liedern, oft geht es um die Liebe, davor, während und – "irgendwann wird es immer kompliziert" – danach. Sie lacht gern, auch beim Singen trägt sie oft ein Lächeln im Gesicht, dabei verlieren die Stücke nie an Tiefe, eine lyrische, ja, elegische Tiefe. Ihre Stimme ist wie ein leises Hauchen, dann wieder von durchdringender Kraft, ist zart und stark zugleich und trägt eine seltene Nähe aus Schönheit und Wehmut, Lachen und Traurigkeit, aus Ernsthaftigkeit und Humor in den Saal, untrennbar verschmolzen mit dem einfühlsamen, virtuosen, euphorischen, leidenschaftlichen Spiel am Bass (Sidney Werner), am Flügel (Anna Wohlfahrt) und am Schlagzeug (Jakob Hegner). Mit großer Leichtigkeit erschaffen die vier eine intensive und lang nachhallende emotionale und musikalische Bandbreite. Ein Stück, das zur Hymne in der Ukraine geworden ist und die Abschiedsworte einer Mutter an ihren Sohn, der in den Krieg ziehen muss, zum Inhalt hat, singt Viktoria Leleka allein mit dem Bassisten Sidney Werner. Da ist von einem Moment auf den anderen kein Frühling mehr, keine Jugend, kein Platz für ein leichtes Herz.

Das Jazz-isch-Festival startet in Mindelheim furios in die 30. Spielzeit

Da ist eine verzweifelte Traurigkeit, ein Schmerz in dem Klang von Stimme und Bass, die einander berühren und festhalten wollen und doch loslassen müssen. Und alle verstehen diesen Schmerz, den Leleka bewusst nicht allein den Müttern in der Ukraine widmet, und alle geben der Stille nach dem Lied noch Raum. Viktoria Leleka wird im Laufe des Abends mit jedem ein Duett singen, auch mit Schlagzeuger Jakob Hegner: "Die Gedanken sind frei" auf Ukrainisch, in einer solch begeisternden Variation, dass man am liebsten um eine direkte Zugabe gebeten hätte. Bei Leleka trifft viel zusammen, das einen ungeheuren Reiz entfacht – der anmutig strahlende Charme der Sängerin, dieser ungewohnte Klang der ukrainischen Volksmusik, diese schnellen Wechsel zwischen fröhlicher Leichtigkeit und wehmütiger Tiefe gepaart mit der musikalischen Sensibilität.

Als Ethno Jazz bezeichnen sie ihr musikalisches Schaffen, und es ist auf jeden Fall ihr großes Verdienst, die ukrainische Folklore auf die musikalische Weltbühne zu heben, als Zeichen, wie Viktoria Leleka in ihrer ihr eigenen zarten und doch so fest entschlossenen Stimme erklärte: Als Zeichen dafür, wie schön die ukrainische Sprache und Lieder sind und dass ihre Existenz berechtigt ist und dass dies jenseits aller politischen Hintergründe für alle Sprachen und Länder gilt. Ihre Gedanken sind wie ihre Musik – universell, es sind große Botschaften, die den Abend begleiten, die im Innersten berühren und den Auftakt zum 30. Jazz isch Festival zu etwas absolut Besonderem machten.