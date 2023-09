30 Meter hoher Funkmast bei Nassenbeuren kann gebaut werden

Die Stadt sieht sich bestätigt: Eine neue Sendeanlage entsteht dort, wo er die Gesundheit der Menschen am wenigsten gefährdet.

Fast jeder hat ein Mobiltelefon in der Tasche. Funkstrahlen allerdings will niemand in der Nähe haben, weil sie im Verdacht stehen, unter Umständen die Gesundheit zu gefährden. Was aber tun, um diesen Widerspruch aufzulösen?

Die Stadt Mindelheim hat sich zu einem Dialogverfahren mit den Mobilfunkbetreibern entschlossen. Miteinander reden und versuchen, die bestmöglichen Lösungen zu finden, das ist das Ziel dieser Zusammenarbeit. Im Jahr 2021 und 2022 hat die Stadt mit einem Mobilfunkanbieter ausgelotet, wo ein neuer Funkmast im Raum Nassenbeuren am sinnvollsten gebaut werden kann.

Die Stadt Mindelheim suchte das Gespräch mit dem Mobilfunkanbieter

Vor inzwischen drei Jahren hat die Drillisch Netz AG die Stadt Mindelheim darüber informiert, dass sie eine Mobilfunksendeanlage im Stadtteil Nassenbeuren errichten will. Dem Schreiben war ein Lageplan mit Suchkreis beigefügt. Die Stadt hat sich daraufhin für ein sogenanntes Dialogverfahren entschieden. Damit kann sie selbst Vorschläge für einen geeigneten Standort machen. Sie hat dabei das Ingenieurbüro Funktech-Analyse des Münchners Hans Ulrich eingeschaltet.

Für Nassenbeuren standen fünf mögliche Standorte zur Wahl. Der Experte nahm jeden genau unter die Lupe und ermittelte, wie gut die Netzabdeckung ist und wie stark die Menschen in der Nähe mit Funkstrahlen belastet werden. Er stellte auch klar, dass Gemeinden das hohe öffentliche Interesse am Mobilfunk zu beachten hätten. Einfach eigene niedrigere Grenzwerte darf eine Kommune nicht vorgeben. Und sie kann auch nicht Sendemasten rundheraus ablehnen.

Der gefundene Standort schont die Nassenbeurer mit Funkstrahlen

Als bestmöglicher Standort entpuppte sich einer neben den Baggerseen im Norden von Mindelheim. Dieser hat den Vorteil, dass mit ihm nicht nur die Bahntrasse, sondern auch die Bundesstraße gut abgedeckt werden kann. Für die Nassenbeurer Bevölkerung bedeute dies eine Entlastung der Emissionen um 80 Prozent. Der Physiker Wilhelm Kielmann von der Betreiberfirma sieht auch in diesem Standort die beste Lösung, hinter der sich der Anbieter 1 & 1 verbirgt.

Jetzt hat Bürgermeister Stephan Winter Vollzug im Bauausschuss gemeldet. Auf dem Büroweg genehmigte die Stadt den Bau des 30,52 Meter hohen Gittermastes. Winter sieht sich damit im Vorgehen der Stadt bestätigt. Durch das konstruktive Miteinander zwischen Mobilfunkbetreiber und Kommune sei eine gute Lösung für alle herausgekommen.