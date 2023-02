49-Euro-Ticket: Das fordern die Freien Wähler fürs Land

Plus Wenn im Mai das bundesweit geltende Ticket kommt, soll es nach dem Willen der Freien Wähler Mindelheim auch für den Flexibus gelten. Der Landkreis sieht das kritisch.

Stadtrat Max Heim ist bei den Freien Wählern Experte für Bus und Bahn. Heim ist selbst Busfahrer. Auf einem Treffen vor Parteifreunden in der Burggaststätte war er zunächst auf das 9-Euro-Ticket eingegangen. Das habe bundesweit "schöne Zahlen" produziert. 1,8 Millionen Tonnen CO 2 seien eingespart worden. Zehn Prozent des Verkehrs sei von Autos hin zu Bus und Bahn gelenkt worden.