50 Jahre Landkreis Unterallgäu: zuerst gefremdelt, heute stolz

Der anfangs ungeliebte Landkreis Unterallgäu hat sich zu einer stabilen Region mit glänzenden Chancen gemausert. Was Vizelandrat Stephan Winter Kurioses erlebt hat.

Es war sein erster Arbeitstag im Jahr 1992. Stephan Winter hatte gerade sein Büro als neuer leitender Mitarbeiter im Landratsamt bezogen. Er erkannte sofort, wo er gelandet war – im tiefsten Schwaben. Telefonieren war für normale Mitarbeiter nur innerhalb der Landkreisgrenzen möglich. Selbst Chefs kamen nur bis München oder Augsburg. Aber vollends klar wurde ihm, dass hier „eine ungeheure Sparsamkeit“ herrschte, als er seinen Schreibtisch verrutschen wollte. Dieser ist gleich in seine Einzelteile zusammengebrochen.

Stephan Winter erzählte diese Anekdote am Sonntagnachmittag auf dem Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises Unterallgäu. Bei sommerlicher Hitze hatten sich 230 Festgäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Stadttheater zusammengefunden, um die Erfolgsgeschichte Landkreis Unterallgäu zu feiern. Immerhin: Winter durfte trotz dieses Missgeschicks bleiben und bekam sogar einen neuen Schreibtisch genehmigt.

Der Beginn des neuen Landkreises Unterallgäu war mindestens so wacklig wie der Schreibtisch von Stephan Winter

Heute ist er Vizelandrat. Der damalige Landrat Hermann Haisch hatte bei ihm die Begeisterung für die Kommunalpolitik geweckt. Überhaupt Haisch. An dessen Leistung zum Zusammenwachsen der beiden Altlandkreise Mindelheim und Memmingen erinnerte auch Festredner Klaus Holetschek, Bayerns Gesundheitsminister, der auch schon Vizelandrat war. Der langjährige Fraktionschef der Freien Wähler im Kreistag, Alfons Biber, formulierte es launig auf Schwäbisch. Von jedem Bürger habe Haisch gewusst, wie er „beieinander“ war. Bis zu fünf Feste habe er besucht – am Tag.

Helmut Koch war 46 Jahre lang Kreisrat. Auch er hatte Kurioses beizutragen. Zu seiner Vereidigung hatte es der Babenhausener gewagt, ohne Krawatte zu erscheinen. Dafür hat er sich im Anschluss von Albert Graf Fugger vorhalten lassen müssen, ihm mangele es an Anstand. Das hat offenbar so nachgewirkt, dass Koch sich zum Festakt ein Exemplar umgebunden hat – Hitze hin oder her.

Landrat Otto Weikmann forderte die Unterallgäuer Kreisräte damals auf, an einem Strang zu ziehen

Der Beginn des neuen Landkreises war wacklig wie der Schreibtisch von Stephan Winter. Eine Liebesheirat war sie nicht vor 50 Jahren, als aus den Landkreisen Memmingen und Mindelheim sowie Teilen Illertissens, Kaufbeurens und Krumbachs der neue Landreis Unterallgäu aus der Taufe gehoben wurde. Aber so manche Vernunftehe entpuppt sich ja auch im Leben oft als stabile Partnerschaft, erklärte Landrat Alex Eder.

Vielen sei es anfangs nicht leichtgefallen, das neue Gebilde anzunehmen. Aber Offenheit, Austausch und Wertschätzung hätten die Region zu einer äußerst erfolgreichen gemacht, betonte Eder. Neben Haisch hatte Otto Weikmann als Landrat für das Zusammenwachsen gesorgt. Im Juli 1972 hat er von allen Kreisräten gefordert, an einem Strang zu ziehen.

Schon die Frage, wie der neue Landkreis heißen soll, sorgte für Diskussionen

Der Appell hatte gefruchtet. Knapp 7000 Betriebe mit 73.000 Arbeitsplätzen stehen heute für diese wirtschaftliche Stärke. Straßen wurden gebaut, die A96 kam, die Elektrifizierung der Bahnlinie, der Allgäu Airport. Die Wirtschaft blüht seither. Und so waren zu dem Festakt auch Vertreter der zehn größten Betriebe aus dem Landkreis eingeladen.

Alex Eder Foto: Maike Scholz

Dabei hätte alles auch ganz anders kommen können, damals vor 50 Jahren. Schon die Namensfindung sorgte für breite Diskussionen. Sieben-Schwaben-Kreis war eine Idee, Kneipps Heimat eine andere oder Vorder- und Niederallgäu. Am Ende wurde es der Landkreis Unterallgäu. Nur beim Autokennzeichen setzte sich 1978 MN durch, weil sich einzelne Kreisräte bei einem möglichen UA an einen Urwaldschrei erinnert gefühlt hatten. Als hinterwäldlerisch wollte man sich dann doch nicht der Welt präsentieren.

Der frühere Landrat Hans-Joachim Weirather lobte Burkhart Grob, der das Unterallgäu großzügig unterstützte

50 Jahre danach herrscht weitgehend Harmonie beim Festakt im Stadttheater Mindelheim. Vorgängerlandrat Hans-Joachim Weirather allerdings findet immer noch, dass die Mindelheimer bevorzugt wurden, weil sie ihr Kennzeichen behalten durften. Auch könne man auswärts mit MN wenig anfangen.

21 Bilder Der Landkreis Unterallgäu feiert 50. Geburtstag Foto: Johann Stoll

Weirather nutzte seine Zeit in der von Sandra Baumberger von der Mindelheimer Zeitung moderierten Gesprächsrunde mit den langjährigen Kreisräten Doris Kienle, Helmut Koch und Stephan Winter dazu, nicht nur die bekannten Themen wie Klinikfusion, Schulsanierungen und Straßenbau zu deklinieren. Er machte auch klar, wie wichtig bestimmte Menschen sind. Namentlich nannte er Georg Fickler, der ihn vereidigt hat und dem er bis heute freundschaftlich verbunden ist.

Sandra Baumberger (links) von der Mindelheimer Zeitung moderierte das Gespräch der Kreispolitiker Helmut Koch, Doris Kienle, Hans-Joachim Weirather und Stephan Winter (von links). Foto: Johann Stoll

Und er lobte Burkart Grob für dessen Großzügigkeit für das Klinikum und die Technikerschule. Insgesamt vier Millionen Euro hatte der Mindelheimer Unternehmer dafür springen lassen. „Das ist schier unbegreiflich! Es ist ein Glück, wenn man solche wohlwollenden Menschen hat“, sagte der ehemalige Landrat.

Gesundheitsminister Klaus Holetschek hätte einen anderen Namen als "Unterallgäu" bevorzugt

Einmal allerdings war ihm bang vor dem Ausgang eines Bürgerentscheids. Da war es um die Zukunft des Allgäu Airports gegangen. Für ihn wäre das eine politische Schlappe gewesen, räumte er ein.

Die meisten haben längst ihren Frieden mit dem Namen Unterallgäu geschlossen, wie ein kurze Rundfrage von Sandra Baumberger im Publikum zeigte. Nur einer hätte es gut gefunden, wenn der Landreis Kneipps Heimat heißen würde: Es war der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der viele Jahre auch Bürgermeister in Bad Wörishofen war.

Klaus Holetschek Foto: Maike Scholz

Der Kohlberg als Grenze ist heute überwunden, sagt Landrat Eder als Zugereister, der seit zwei Jahren die Geschicke des Kreises leitet. Dort gebe es einen Tunnel, der von einem zum anderen Teil führt. Er trennt also nicht, er verbindet.

Das landwirtschaftlich geprägte Unterallgäu hat sich zu einem Wirtschaftsraum mit großen Zukunftschancen entwickelt

Für Klaus Holetschek war sein Auftritt als Festredner ein Heimspiel. Jeden im Saal kennt er persönlich. Ihn verbindet nach wie vor sehr viel mit dem Landkreis. An einer Stelle sorgte er für einen Lacher, als er behauptete, er könne sich nur noch ganz schwach an den Tag der Landratswahl 2006 erinnern. Damals hatte Holetschek gegen Hans-Joachim Weirather die Wahl verloren.

Der Minister betonte, wie sich der landwirtschaftlich geprägte Landkreis zu einem starken Wirtschaftsraum mit großen Zukunftschancen entwickelt hat. Auch er hob die besonderen Verdienste von Otto Weikmann und Hermann Haisch hervor.

Alfons Biber Foto: Maike Scholz

Musikalisch umrahmt hat die Feier die „Landrat’s Amt’s Musik“. Einen humorvollen Rückblick aufs Landkreisgeschehen bot Alfons Biber. Der frühere Bürgermeister von Breitenbrunn tat dies auf Schwäbisch und bekam dafür viel Beifall. Eine Liebeserklärung an den Landkreis gab schließlich noch Thomas Reuß aus Unteregg mit seinem Landkreislied zum Besten.