58 kranke Eschen an der Nebelhornstraße müssen gefällt werden

Aus Sicherheitsgründen müssen entlang der Nebelhornstraße 58 Eschen gefällt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, leiden die Bäume alle am sogenannten Eschentriebsterben, einer Baumkrankheit, die durch einen Pilz verursacht wird, der in den 90er Jahren aus Ostasien eingeschleppt wurde. Dabei sterben Zellen ab, was dazu führt, dass die Vitalität der Bäume nachlässt und die Eschen anfällig für weitere Schädlinge werden. Unter anderem für den Hallimasch, der durch das abgetötete Rindengewebe eindringt und sich in der Wurzel ausbreitet. Das führt zur massiven Wurzelfäule und dadurch sind die Bäume nicht mehr standsicher.

