65-jähriger Mann aus Mindelheim wird seit Freitag vermisst

Die Polizei sucht nach einem 65-jährigen Mindelheimer. Der Mann kam von der Krankengymnastik nicht heim und wird seitdem vermisst.

In und um Mindelheim läuft eine Vermisstensuche: Am Freitag hat Dieter Olejak aus Mindelheim das Haus verlassen und ist nicht mehr zurückgekommen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte seine Frau den 65-Jährigen am Freitag gegen 9.30 Uhr zuletzt zu Hause gesehen, als er sich auf den Weg zur Krankengymnastik machte. Von dieser kehrte er jedoch nicht zurück. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, er sei auf medizinische Hilfe angewiesen, heißt es in der Vermisstenmeldung.

So beschreibt die Polizei den vermissten Mindelheimer

Die Polizei beschreibt den Vermissten wie folgt:

Größe: 1,78 Meter

Figur: normal



Augenfarbe: graublau

Sprache/Dialekt: deutsch

Besondere Merkmale: stark hervortretender Bauch, Narbe im Halsbereich

Bekleidung /Mitgeführte Gegenstände: Trägt vermutlich eine graue Bauchtasche mit schwarzem Band.

Seit Freitag ist der 65-jährige Dieter Olejak vermisst. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Wer hat Herrn Olejak nach Freitag, 4. August, im Bereich Mindelheim gesehen? Hinweise an die Polizei Mindelheim, Telefon 08261/76850, oder an den Polizeinotruf 110.