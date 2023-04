66-Jähriger bezahlt Getränke, klaut aber Wurst für 2,29 Euro

Ein Mann hat in einem Supermarkt in Mindelheim Getränke bezahlt und eine Packung Aufschnitt mitgehen lassen - und hat auch eine Begründung für sein Verhalten.

Dieser Diebstahl hat sich nicht rentiert: In einem Einkaufscenter in Mindelheim hat ein 66-Jähriger am Dienstagmorgen eine Packung Aufschnitt im Wert von 2,29 Euro mitgehen lassen.

Für die Wurst reichte das Geld offenbar nicht mehr

Wie die Polizei weiter berichtet, bezahlte der Ladendieb eine Getränkekiste, nicht aber die Wurst. Dafür habe ihm das Geld gefehlt, heißt es im Polizeibericht. Der 66-Jährige erhielt ein Hausverbot und eine Vertragsstrafe.