Zwei Fahrzeuge sind am Donnerstag in der Mindelheimer Straße „Im Eichet“ zusammengestoßen. Laut Polizei wollte ein 35-Jähriger mit seinem Wagen aus einem Parkplatz ausfahren und übersah dabei einen 55-jährigen Autofhrer, der auf der Straße in nördliche Richtung unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro. (mz)

