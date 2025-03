74-jähriger Radler prallt gegen geparktes Auto

Ein 74-jähriger Radfahrer ist am späten Montagnachmittag in Mindelheim im Hohen Weg verunglückt. Laut Polizei radelte der Mann in nördlicher Richtung und fuhr gegen ein geparktes Auto. Dabei ging die Heckscheibe des Fahrzeugs zu Bruch. Der Radfahrer zog sich eine Platzwunde an der Stirn zu und wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 550 Euro. (mz)

