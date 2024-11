800 Angestellte nehmen am Warnstreik der IG Metall bei der Firma Grob teil

Rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mindelheimer Firma Grob sind am Dienstagvormittag in einen zweistündigen Warnstreik getreten und haben ihre Forderungen mit einem Demozug unterstrichen: Die Gewerkschaft IG Metall will sieben Prozent mehr Entgelt und 170 Euro mehr für Auszubildende, wie der Bevollmächtigte Dietmar Jansen in seiner Rede erläuterte.

Rund 800 Mitarbeitende beteiligten sich am Warnstreik bei Grob. Foto: Melanie Lippl

Betriebsrat von Grob hält eine Rede beim Warnstreik

Grob-Betriebsrat Sebastian Schweighofer ging auf die Preissteigerungen im Alltag ein und sagte zu den Demonstrierenden: „Ihr seid der wirtschaftliche Motor des Landes – wenn ihr euch keine Autos, Wohnungen und Häuser mehr leisten könnt, geht es mit dem ganzen Land bergab.“

Grob-Betriebsrat Sebastian Schweighofer kündigte an, dass am Mittwoch die Azubis streiken wollen. Foto: Melanie Lippl

Schweighofer kündigte zudem an, dass die Auszubildenden von Grob sich am Mittwoch an einem Azubi-Warnstreik in Kempten beteiligen wollen.

Die IG Metall fordert sieben Prozent mehr Entgelt und 170 Euro mehr für die Auszubildenden. Foto: Melanie Lippl