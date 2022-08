8000 Gäste genießen das Mondlicht Open Air auf der Schwabenwiese

Nach dreijähriger Pause fand das 12. Mondlicht Open Air mit "Frisch gestrichen" in Mindelheim statt. Die Gäste waren begeistert von Picknick, Musik und Feuerwerk.

Was gibt es Schöneres, als mit Freunden und Familie picknicken zu gehen, gute Livemusik zu hören und die Sinne dann auch noch mit einem Hochfeuerwerk zum Klassiker „Music“ von John Miles zu verwöhnen? Diese einzigartige Möglichkeit nutzten beim Mondlicht Open Air auf der Schwabenwiese rund 8000 Besucherinnen und Besucher.

Wer einen richtig guten, ebenen Platz haben will, muss früh vor Ort sein. Bereits um 15 Uhr reservierten die ersten Gäste die besten Plätze, zogen Bollerwagen mit Tischen, Stühlen, Decken auf die Wiese und gingen zumeist wieder nach Hause, bis der offizielle Einlass um 19 Uhr begann.

Beim Mondlicht Open Air ist das Publikum ganz entspannt

Das ist bei diesem Event kein Problem, denn auch der Sicherheitsdienst beginnt am frühen Nachmittag mit der Arbeit, erzählen Katja und Frank Winzer. Sie arbeiten gern auf dem Mondlicht Open Air, das Publikum sei „ganz easy und chillig“, finden sie. Und so war es auch, man blickte ausschließlich in gut gelaunte, fröhliche Gesichter, die aus dem gesamten Umkreis und teilweise sogar aus Augsburg, München und Wien angereist waren.

Hochwertige Camping-Ausrüstung mit bequemen Sitzgruppen, Tischdecken, Kronleuchter, echte Wein- und Sektgläser mit köstlichem Inhalt, eine kleine Bier-Zapfanlage, unfassbar liebevoll aufgebaute „Buffets“ aus Fingerfood, Salaten, Obst, Kuchen und so viel mehr waren zu finden – da konnte man sich im wahrsten Sinne des Wortes sattsehen.

Sie waren damals die Ersten, die auf das Mondlicht Open Air einen Tisch mitbrachten: Der Freundeskreis aus Mindelheim mit (von links) Hanne und Albert Möst, Siegfried Streich, Ingrid Putz, Elli Putz, Erwin Putz und Elisabeth Streich. Foto: Kathrin Elsner

Auch die glücklicherweise nur kurzen Regenschauer änderten nichts an der guten Atmosphäre. Da setzte man sich eben gemütlich unter einen Regenschirm oder eine Plane. Selbst die Optimisten ohne Regenschutz wären nie auf die Idee gekommen, nach Hause zu gehen.

Die Musikerinnen und Musiker von "Frisch gestrichen" genossen das Konzert

Das faszinierte auch die Musikerinnen und Musiker von „Frisch gestrichen“, die mit ihrer hochkarätigen, abwechslungsreichen Musik die Gäste verwöhnten. „Egal, ob es regnet, so lange wir spielen, sind sie da“ sagte Bratschistin Anissa Schmidt gerührt, „das ist ein tolles Gefühl“. Keyboarder Christian Friese hatte sich vor Beginn des Konzertes ins Publikum gesetzt und empfand es als einzigartig, „mit welcher Freude die Menschen kommen, das ist toll für uns Musiker“.

Die Musikerinnen und Musiker waren überwältigt von der Freude, die das große Publikum ausstrahlte, wie hier Anissa Schmidt (Bratsche) und Christian Friese (Keyboard). Foto: Kathrin Elsner

Die 55 Musikerinnen und Musiker im Alter von 14 bis 67 Jahren kamen in Oldtimern vor die Bühne gefahren und wurden bejubelt wie Rockstars. Das genoss auch Dirigent Nils Schad, für den das Mondlicht Open Air ein „Familien- und Friedensfest“ ist, das in den schwierigen Zeiten mehr als willkommen ist.

Auch als die ersten Regentropfen kamen, blieb die Stimmung bestens bei (von links) Iris Tornehl und Anton Götzfried aus Bad Wörishofen und Corinna Ertl aus Jengen und Reiner Berger aus Olding. Foto: Kathrin Elsner

Bürgermeister Stephan Winter begrüßte herzlich Orchester und Gäste und bedankte sich bei allen Sponsoren. Helfern und Gästen war bewusst, dass dieser Abend keine Selbstverständlichkeit darstellte. „Kompliment, dass der Bürgermeister das seinen Bürgern schenkt“ sagte eine Mindelheimerin voller Dankbarkeit. Die erstmals erhobenen Eintrittsgebühren von zwei Euro zur Entlastung der Stadtkasse bezahlte jeder mehr als gern.

106 Bilder So schön war das Mondlicht-Open-Air mit "Frisch gestrichen" Foto: Kathrin Elsner

Als es langsam dunkel wurde, wurde die Stimmung noch romantischer. Die mitgebrachten Kerzen durften aus Brandschutzgründen zwar nicht angezündet werden, dafür leuchteten zahlreiche Solarleuchten, Lichterketten und batteriebetriebene Laternen.

Auch Kinder hatten Spaß beim Mondlicht Open Air auf der Schwabenwiese

Viele Kinder sprangen vergnügt über die Wiese, der Hit waren bunt leuchtende Ringe, die sie sich umhängten und mit denen sie voller Freude spielten. Auch die Beleuchtung der Bühne kam jetzt richtig gut zur Geltung, selbst der Besucher-Hang wurde abwechselnd in rotes, lilafarbenes, blaues und grünes Licht getaucht.

Bei Robbie Williams’ „Angels“ leuchteten unzählige Handy-Taschenlampen in den Himmel, da blieb nicht jedes Auge trocken. Und dann kam der große Abschluss.

Traditionell spielte „Frisch gestrichen“ das Lied „Music“ von John Miles, als das bunte Feuerwerk den Himmel mit den schönsten Kunstwerken verzierte und die Besucher staunen ließ.