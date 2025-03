81-Jähriger wird Opfer eines Schockanrufes und verliert viel Geld

Ein 81-jähriger Mindelheimer hat nach einem Schockanruf Geld und Wertsachen an einen Abholer übergeben und so einen Schaden im fünfstelligen Eurobereich erlitten. Laut Polizei erhielt der Mann am Donnerstag einen Anruf, in dem ihm erzählt wurde, dass seine Nichte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und er nun 90.000 Euro als Kaution hinterlegen müsse. Der Abholer kam zur Wohnung des Mannes und nahm Geld und Wertsachen entgegen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Die Kripo Memmingen ist unter der Telefonnummer 08331/100-0 erreichbar. Weil auch im Bereich Bad Wörishofen und Ottobeuren derzeit Schockanrufer ihr Unwesen treiben, weist die Kriminalpolizei ausdrücklich daruf hin, dass weder Polizei noch Justiz telefonisch zu Zahlungen auffordern. „Seien Sie misstrauisch und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen“, heißt es in einer Mitteilung der Kripo. (mz)

