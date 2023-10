85-Jährige erkennt versuchten Betrug

Mit einer Geschichte über angebliche Probleme mit ihrem Bankkonto wollten Betrüger an das Geld einer 85-jährigen Mindelheimerin. Die tappte jedoch nicht in die Falle.

Keine Chance hatten Betrüger bei einer 85-jährigen Mindelheimerin. Sie hatte am Mittwochnachmittag einen Anruf erhalten. Zu hören war eine Bandansage, wonach es ein Problem mit ihrem Bankkonto gebe. Sie solle an ihrem Telefon die Taste "1" drücken, um mit einem vermeintlichen Sachbearbeiter verbunden zu werden. Die Seniorin erkannte den Betrugsversuch laut Polizei jedoch sofort und legt auf. Diese rät, sofort aufzulegen, wenn eine Computerstimme anruft. Auch an einen echten Anrufer sollten auf keinen Fall Zugangsdaten, etwa fürs Online-Banking, herausgegeben werden. (mz)