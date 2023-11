Mindelheim

06:30 Uhr

85 Jahre Reichspogromnacht: Wie die Familie Liebschütz "verschwand"

Plus Am 9. November 1938 brannten in ganz Deutschland die Synagogen. Auch in Mindelheim wurden Juden bestohlen und verhaftet. Die Geschichte der Familie Liebschütz.

Von Benedikt Dahlmann, Johann Stoll Artikel anhören Shape

"Den Juden ereilt sein Schicksal. Jud Liebschütz in Mindelheim verhaftet." Mit diesem Satz vermelden die gleichgeschalteten Neuesten Nachrichten für Mittelschwaben, der Vorgänger der Mindelheimer Zeitung, am 11. November 1938 die Deportation von Jakob Liebschütz. Heute liegen in der Maximilianstraße drei Stolpersteine, die an die Familie Liebschütz erinnern. Doch über viele Jahrzehnte wurde ihre Geschichte nicht erzählt.

Die Reichspogromnacht war einer der schlimmsten Tiefpunkte deutscher Geschichte. Vor 85 Jahren zündeten Nationalsozialisten, aber auch vermeintlich brave Bürger im ganzen Land Synagogen an, warfen die Scheiben jüdischer Häuser mit Steinen ein und plünderten ihre Geschäfte. Doch der Hass gegen Juden begann schon viel früher. Das bekam auch die Familie Liebschütz zu spüren.

