Abgesperrtes Mountainbike gestohlen

Vor einem Drogeriemarkt in der Allgäuer Straße hat ein Mountainbikefahrer am Mittwoch zwischen 14 und 16 Uhr sein Rad abgestellt. Laut Polizei war das Fahrrad mit einem Schloss am Fahrradständer gesichert, wurde aber dennoch gestohlen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850, zu melden. (mz)