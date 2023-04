Mindelheim

Abitur und Co.: Maristen-Schulsozialarbeiterin gibt Tipps gegen Prüfungsangst

Plus In den Schulen beginnt die Zeit der Prüfungen. Monika Moser erklärt, wie man Aufregung in den Griff bekommt und wie die Zehen bei einem Blackout helfen können.

Am Mittwoch beginnt in Bayern das Abitur – und zu den Abschlussprüfungen der Real- und Mittelschulen dauert es auch nicht mehr lang. Da ist bei vielen Schülerinnen und Schülern die Aufregung groß – aber was kann man dagegen tun? Wie bereitet man sich ideal vor? Und was hilft eigentlich bei einem Blackout? Monika Moser, die als Schulsozialarbeiterin am Mindelheimer Maristenkolleg arbeitet, gibt Tipps für alle Absolventinnen und Absolventen.

"Wenn die Schüler jetzt zu mir kommen, sind sie mit dem Lernen meist schon durch", sagt Monika Moser. "Das geht es eher um Angst abbauen. Wie kann ich mich entspannen? Wie am besten reingehen in die Prüfung?" Entspannungs- und Atemübungen würden vielen helfen, zum Beispiel, indem man lange durch die Nase einatmet und langsam durch den Mund wieder aus. Ein Klassiker sei auch die "Progressive Muskelentspannung nach Jacobson": Dabei werden einzelne Muskeln bewusst angespannt und dann gezielt locker gelassen. Monika Moser sagt aber auch, dass man auf sich selbst hören muss. "Manchen helfen diese Entspannungstechniken auch nichts, die machen lieber Sport und gehen raus an die frische Luft."

