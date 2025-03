Abschied von "Mama Mindelheim": Sabine Zettler hat 58.000 Menschen geholfen

Wenn der Begriff „Urgestein“ auf einen Menschen passt, dann wohl auf Sabine Zettler: 47 Jahre lang war sie im Arbeitsamt, der heutigen Agentur für Arbeit, beschäftigt, die meiste Zeit davon in Mindelheim. In diesen vielen Jahren haben etwa 58.000 Menschen in ihrem Büro Platz genommen, um sich von ihr beraten und unterstützen zu lassen. Und dabei hat die heute 62-Jährige auch so manche kuriose Situation erlebt, die bis heute unvergessen bleibt. Da ist etwa die Geschichte mit dem Gebiss.

Melanie Lippl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Arbeitsamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis