Achtung, Baustelle: Anschlussstelle Mindelheim der Autobahn A96 wird gesperrt

Die Anschlussstelle Mindelheim der Autobahn A96 wird umgebaut und bekommt Ampeln. Dazu wird sie teils auch gesperrt. So ist der Zeitplan.

Verkehrsteilnehmer müssen sich in den nächsten Wochen auf Behinderungen und Umleitungen einstellen: Nach der Installation der neuen Ampelanlage an der Trettachstraße ist nun die Anschlussstelle Mindelheim der A96 dran: Sie wird umgebaut und ebenfalls mit einem Ampel-System ausgerüstet. Doch das ist nicht die einzige Baumaßnahme dort.

Aufgrund der kontinuierlich steigenden Verkehrszahlen hat sich das Staatliche Bauamt Kempten dazu entschieden, die Anschlussstelle Mindelheim mit Ampeln nachzurüsten und zudem die nördliche Anschlussrampe für einen Links- und Rechtseinbiegestreifen zu verbreitern. So sollen der Verkehrsfluss sowie die Sicherheit an den Knotenpunkten deutlich erhöht werden.

Zwischen 23. Mai und 20. Juni gibt es Behinderungen und Sperrungen an der A96

Die Umsetzung der Baumaßnahme startet am Montag, 23. Mai, und dauert voraussichtlich bis Montag, 20. Juni. In diesem Zeitraum werden zeitweise einzelne Zu- und Abfahrtsverbindungen an der Anschlussstelle gesperrt sein. Zudem ist eine fünftägige Vollsperrung der gesamten Anschlussstelle notwendig.

Seit Jahren wächst das Gewerbegebiet im Süden von Mindelheim stetig und generiert dadurch immer mehr Verkehr. Dieser Trend wird nach aktuellen Verkehrsprognosen in naher Zukunft nicht abnehmen. Nachdem die vorhandene Infrastruktur entlang der B16 schon jetzt an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen ist, hat das Staatliche Bauamt Kempten bereits vergangenes Jahr die Jäckle-Kreuzung sowie die Einmündung Trettachstraße umgebaut und Letztere mit Ampeln nachgerüstet.

Die Autobahn-Anschlussstelle Mindelheim bekommt Ampeln und neue Spuren

Um die Verkehrssituation noch weiter zu verbessern, soll nun auch die Anschlussstelle Mindelheim umgebaut und mit Ampeln ergänzt werden. Dadurch kann vor allem in den morgendlichen und abendlichen Stoßzeiten der Verkehr besser gelenkt und Rückstau auf den Anschlussrampen der Autobahn vermieden werden, so das Bauamt in einer Mitteilung.

Des Weiteren wird die nördliche Anschlussstellenrampe für einen separaten Links- und Rechtseinbiegestreifen verbreitert. Somit können die von München kommenden Verkehrsteilnehmer ungehindert rechts auf die B16 nach Mindelheim einbiegen. Insgesamt könne das Staurisiko „deutlich reduziert und die Verkehrssicherheit stark erhöht“ werden, heißt es vonseiten des Bauamts.

Die Maßnahme an der Anschlussstelle Mindelheim ist in vier Bauabschnitte eingeteilt

Damit die Arbeiten ordnungsgemäß und verkehrssicher erledigt werden können und zudem die Bauzeit so gering wie möglich gehalten wird, ist die Maßnahme in vier Bauphasen aufgeteilt.