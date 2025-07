Action eröffnet in Mindelheim – jetzt ist klar, ab wann

Der niederländische Discounter „Action“ eröffnet eine Filiale in Mindelheim. Das stand bereits Anfang Juni fest. Nun ist aber auch klar, ab wann der neue Laden in der Allgäuer Straße öffnet: Die Eröffnung ist Samstag, 26. Juli, geplant. Das gab das Unternehmen auf seiner Internetseite bekannt.

Wie stehen die Mindelheimer zur Eröffnung von „Action“?

Die Eröffnung des Geschäfts sorgte in den Sozialen Medien für gemischte Reaktionen. Während sich einige Leserinnen und Leser über die neue Einkaufsmöglichkeiten freuten, gab es von anderen Kritik: „Wieder so ein Ramschladen“, lautete etwa einer der Kommentare. Ein anderer Nutzer schrieb – wohl ironisch: „Gut, dass es in Mindelheim so wenig Discounter gibt.“

„Action“ ist ein sogenannter Non-Food-Discounter, in dem keine Lebensmittel verkauft werden, dafür aber etwa Produkte aus den Bereichen Wohnen, Haushalt und Bastelbedarf. Eigenen Angaben zufolge ist Action der am schnellsten wachsende Non-Food-Discounter Europas. Das Sortiment umfasst rund 6000 Produkte. Auch in Kaufbeuren gibt es bereits seit einiger Zeit eine „Action“-Filiale, ebenso wie in der Unterallgäuer Gemeinde Ottobeuren.

„Action“ zieht in ehemalige „Depot“-Filiale ein

In dem Gebäude in der Allgäuer Straße war bis April eine Filiale von Depot untergebracht. Das Deko-Unternehmen hatte im Sommer 2024 Insolvenz angemeldet. Erste Geschäfte wurden bereits damals geschlossen, die Mindelheimer Filiale war zunächst nicht betroffen. Im Februar kündigten dann Plakate das überraschende Aus an.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Mindelheim

Einwohner : 16.226 (Stand: 31.12.2023)

Bürgermeister : Dr. Stephan Winter (CSU)

Lage : 607 Meter über Normalnull

Fläche : 56,44 Quadratkilometer

Postleitzahl : 87719

KFZ-Kennzeichen: MN

Bekannte Bauwerke in Mindelheim : Mindelburg

Feste und Veranstaltungen in Mindelheim: Frundbergfest (alle drei Jahre), Helfensteiner Tag, Mondlicht Open Air

Homepage : www.mindelheim.de