Ärger bei Kunden: Wenn die Post-Filiale plötzlich geschlossen ist

Plus Die Post in Mindelheim kommt nicht aus den Schlagzeilen. Nach der Ankündigung der Postbank, die Filiale zu schließen, macht sie jetzt nicht mehr jeden Tag auf.

Die Verärgerung bei den Kundinnen und Kunden in Mindelheim ist groß. Immer wieder stehen Menschen, die ein Paket oder einen Brief aufgeben wollen, vor verschlossener Tür. Ein Zettel weist darauf hin, dass die Filiale heute geschlossen sei. Das ist mehrfach im Laufe des Februars geschehen.