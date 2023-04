Mindelheim

Aufarbeitung der NS-Zeit: AfD-Mann wehrt sich gegen Kritik

Plus AfD-Stadtrat Christian Sedlmeir hatte beantragt, die NS-Vergangenheit in Mindelheim aus Kostengründen nicht aufarbeiten zu lassen. Dafür erntete er teils massive Kritik.

Nachdem er im Mindelheimer Stadtrat beantragt hatte, die NS-Vergangenheit der Stadt nicht aufarbeiten zu lassen, steht Christian Sedlmeir ( AfD) massiv in der Kritik. Dagegen möchte er sich nun wehren. Gegenüber dieser Redaktion betonte er nun, dass der ausschlaggebende Punkt für seinen Antrag Bürger gewesen seien, die deswegen auf ihn zugekommen seien.

Grundsätzlich ist AfD-Mann Christian Sedlmeir für die Aufarbeitung der NS-Zeit

Sie hätten ihn gefragt, ob er nicht etwas unternehmen könne, um zu verhindern, dass 344.000 Euro an Steuergeldern dafür verwendet werden. Grundsätzlich, betonte Sedlmeir, sei er dafür, dass aufgeklärt werde, was in der Zeit des Nationalsozialismus in Mindelheim geschehen ist. So etwas dürfe nie wieder geschehen. Er sei allerdings von zahlreichen Bürgern angesprochen worden, dass die Aufarbeitung durch das Institut für Zeitgeschichte zu teuer komme. Das Geld sollte sinnvoller verwendet werden, zum Beispiel für Kindertagesstätten und Kindergärten.

