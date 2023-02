AfD Schwaben mobilisiert in Mindelheim

Plus Rund 330 AfD-Mitglieder aus ganz Schwaben waren nach Mindelheim gekommen. Warum das einem Kandidaten einen Vorteil verschafft hat.

Der schwäbische Spitzenkandidat der Alternative für Deutschland (AfD) heißt Christoph Maier. Der Rechtsanwalt aus Memmingen, der in Breitenbrunn aufgewachsen ist, wurde im Mindelheimer Forum gewählt. 189 Mitglieder sprachen sich für Maier aus. Er sitzt seit 2018 im Landtag und ist Vorsitzender der AfD im Kreisverband Memmingen-Unterallgäu. Mit dem Heimspiel war für den Rechtsanwalt, der dem rechten Flügel zugerechnet wird, ein Heimvorteil verbunden. Der Unterlegene um den Spitzenplatz ist Gerd Mannes aus Leipheim-Riedheim, der 135 Stimmen auf sich vereinen konnte.