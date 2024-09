Alarmanlage verscheucht Einbrecher

Einbrecher sind in der Nacht auf Donnerstag in ein Reihenhaus im nördlichen Stadtgebiet von Mindelheim eingedrungen. Sie kamen über die Terrassentür ins Haus, wurden dann jedoch von der ausgelösten Alarmanlage verschreckt. Laut Polizei ergriffen sie umgehend die Flucht. Die Eigentümer, die zum Tatzeitpunkt im Gebäude schliefen, wurden ebenfalls durch die Alarmanlage geweckt und verständigten die Polizei. Diese ermittelt nun wegen versuchten Wohnungseinbruchs. An der Terrassentür entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alarmanlage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis