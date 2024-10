Alkohol im Blut: Polizei zieht zwei Autofahrer aus dem Verkehr

In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei in Mindelheim zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die offenbar vor ihrer Fahrt Alkohol getrunken hatten. Laut Polizeibericht bestätigten Vortests den Verdacht der Beamten in beiden Fällen: Beide Fahrer mussten ihr Auto stehen lassen und nach einem gerichtsverwertbaren Test auf der Polizeiwache müssen sie nun mit einer Bußgeldanzeige und mindestens einem Monat Fahrverbot rechnen, heißt es im Polizeibericht. (mz)

