Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Die Altstadtnacht in Mindelheim wird zum Spätsommernachtstraum

Mindelheim

Bestes Wetter, beste Stimmung: Die Altstadtnacht wird zum Spätsommernachtstraum

Genießen, Musik hören und vor allem draußen die warme Nacht genießen: In Mindelheims Altstadt herrschte Hochbetrieb mit einem enormen Programm.
Von Ulla Gutmann
    • |
    • |
    • |
    Auch auf dem Plärrergelände war viel los. Die bunten Fahrgeschäfte luden ein zu Spaß und Action.
    Auch auf dem Plärrergelände war viel los. Die bunten Fahrgeschäfte luden ein zu Spaß und Action. Foto: Ulla Gutmann

    Die Mindelheimer Altsadtnacht ist immer schön und etwas Besonderes, doch diesmal war sie mit dem herrlich warmen Wetter einfach noch schöner. Das sahen offenbar auch die Besucherinnen und Besucher so, denn sie kamen in Scharen. Die Sitzplätze draußen vor den Cafés und Restaurants waren besetzt, ob Kaffee, Bier, Cocktails oder etwas Leckeres zum Verspeisen, es war ein Abend zum Genießen. 

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden